Micro-Folie Collection nationale #2 Maison des services Vesoul
Micro-Folie Collection nationale #2 Maison des services Vesoul mercredi 29 juillet 2026.
Vesoul
Micro-Folie Collection nationale #2
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Collections et playlist On y trouvera, entre autres, le musée d’Orsay, l’Opéra de Paris ou le Centre Pompidou. .
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr
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English : Micro-Folie Collection nationale #2
L’événement Micro-Folie Collection nationale #2 Vesoul a été mis à jour le 2026-06-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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