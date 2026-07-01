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AGENDA · Vesoul

Solidar’été Montmarin, Place Villon Vesoul

mercredi 15 juillet 2026 · Montmarin, Place Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Montmarin, Place Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Solidar’été

Montmarin, Place Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Solidar’été. Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et voisins.   .

Montmarin, Place Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34 

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English : Solidar’été

L’événement Solidar’été Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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