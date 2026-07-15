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AGENDA · Vesoul

Solidar’été parc Môminière Vesoul

vendredi 17 juillet 2026 · parc Môminière · Vesoul

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
parc Môminière
Adresse
Grand Grésil
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Solidar’été

parc Môminière Grand Grésil Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Solidar’été. Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et voisins.   .

parc Môminière Grand Grésil Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34 

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English : Solidar’été

L’événement Solidar’été Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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