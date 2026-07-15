AGENDA · Vesoul
Solidar’été parc Môminière Vesoul
vendredi 17 juillet 2026 · parc Môminière · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Solidar’été
parc Môminière Grand Grésil Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Solidar’été. Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et voisins. .
parc Môminière Grand Grésil Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34
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English : Solidar’été
L’événement Solidar’été Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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