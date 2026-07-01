Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul Place de l’Eglise Saint-Georges Vesoul
mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'Eglise Saint-Georges · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul
Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Atelier des petits explorateurs Vieux Vesoul. Une visite ludique pour découvrir le centre ancien de Vesoul jeux, observations et petites missions au fil des rues… .
Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul
L’événement Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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