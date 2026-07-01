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AGENDA · Vesoul

Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul Place de l’Eglise Saint-Georges Vesoul

mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'Eglise Saint-Georges · Vesoul

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de l'Eglise Saint-Georges
Adresse
8 Rue du Presbytère
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul

Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05

Atelier des petits explorateurs Vieux Vesoul. Une visite ludique pour découvrir le centre ancien de Vesoul jeux, observations et petites missions au fil des rues…   .

Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul

L’événement Ateliers des petits explorateurs Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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