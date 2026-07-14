Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Archives départementale Vesoul
mercredi 15 juillet 2026 · Archives départementale · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives
Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Viens me rencontrer ! Je te lirai une histoire et te ferai découvrir des documents d’archives grâce à une activité ludique. Tu seras plongé dans le passé et tu apprendras comment les fruits sont cultivés en Haute-Saône pour en faire un jus. .
Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30 archives@haute-saone.fr
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English : Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives
L’événement Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Vesoul a été mis à jour le 2026-04-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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