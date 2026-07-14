Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Archives départementale Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives

Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Viens me rencontrer ! Je te lirai une histoire et te ferai découvrir des documents d’archives grâce à une activité ludique. Tu seras plongé dans le passé et tu apprendras comment les fruits sont cultivés en Haute-Saône pour en faire un jus. .

Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30 archives@haute-saone.fr

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English : Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives

L’événement Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Vesoul a été mis à jour le 2026-04-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL