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Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Archives départementale Vesoul

mercredi 15 juillet 2026 · Archives départementale · Vesoul

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Archives départementale
Adresse
14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Vesoul

Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives

Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Viens me rencontrer ! Je te lirai une histoire et te ferai découvrir des documents d’archives grâce à une activité ludique. Tu seras plongé dans le passé et tu apprendras comment les fruits sont cultivés en Haute-Saône pour en faire un jus.   .

Archives départementale 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30  archives@haute-saone.fr

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English : Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives

L’événement Distillateurs et bouilleurs de cru en Haute-Saône C’est les vacances aux archives Vesoul a été mis à jour le 2026-04-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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