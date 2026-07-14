Visite du Vieux Vesoul Place de l’Eglise Saint-Georges Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Visite du Vieux Vesoul

Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29

Redécouvrez le charme du Vieux Vesoul ! Cet été, laissez-vous guider à travers les ruelles, les cours intérieures et les trésors cachés du centre historique de Vesoul. Une visite pour découvrir l’histoire, l’architecture et les anecdotes qui font le charme de la ville. .

Place de l’Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Vieux Vesoul

L’événement Visite du Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-06 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL