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AGENDA · Vesoul

Solidar’été Rêpes Vesoul

jeudi 23 juillet 2026 · Rêpes · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rêpes
Adresse
Place du Commerce
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Solidar’été

Rêpes Place du Commerce Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30

Solidar’été. Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et voisins.   .

Rêpes Place du Commerce Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34 

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English : Solidar’été

L’événement Solidar’été Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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