Informations pratiques

Vesoul

Solidar’été

Rêpes Place du Commerce Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Solidar’été. Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et voisins. .

Rêpes Place du Commerce Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34

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English : Solidar’été

L’événement Solidar’été Vesoul a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL