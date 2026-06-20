Micro-Folie Playlist danse Maison des services Vesoul
mercredi 8 juillet 2026 · Maison des services · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Micro-Folie Playlist danse
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Collections et playlist Des extraits de spectacles, des oeuvres d’hier ou d’aujourd’hui inspirées par la danse. .
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr
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English : Micro-Folie Playlist danse
L’événement Micro-Folie Playlist danse Vesoul a été mis à jour le 2026-06-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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