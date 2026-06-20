Micro-Folie Playlist danse Maison des services Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Micro-Folie Playlist danse

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Collections et playlist Des extraits de spectacles, des oeuvres d’hier ou d’aujourd’hui inspirées par la danse. .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr

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English : Micro-Folie Playlist danse

L’événement Micro-Folie Playlist danse Vesoul a été mis à jour le 2026-06-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL