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AGENDA · Vesoul

Jardin partagé des Incroyables Comestibles Maison des associations Vesoul

dimanche 19 juillet 2026 · Maison des associations · Vesoul

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
53 Rue Jean Jaurès
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Vesoul

Jardin partagé des Incroyables Comestibles

Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29

Jardin partagé sur un terrain public en pleine ville mettant en œuvre les techniques de la permaculture.
Nous pouvons accueillir des visiteurs chaque dimanche après-midi au jardin.
Accessibilité en train, voiture et vélo. Hébergement et restauration possibles en ville.
Jardin situé le long de la piste cyclable.   .

Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 67 59 20  maisonabrantgrandgirard@yahoo.fr

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English : Jardin partagé des Incroyables Comestibles

L’événement Jardin partagé des Incroyables Comestibles Vesoul a été mis à jour le 2026-07-07 par ENERGY CITIES

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