Visites du Vieux Vesoul Place de l’église Saint-Georges Vesoul
mardi 4 août 2026 · Place de l'église Saint-Georges · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Visites du Vieux Vesoul
Place de l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12
Redécouvrez le charme du Vieux Vesoul ! Cet été, laissez-vous guider à travers les ruelles, les cours intérieures et les trésors cachés du centre historique de Vesoul. Une visite pour découvrir l’histoire, l’architecture et les anecdotes qui font le charme de la ville. .
Place de l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visites du Vieux Vesoul
L’événement Visites du Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-06 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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