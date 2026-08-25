Visite Guidée de Quincey Vesoul
samedi 29 août 2026 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Visite Guidée de Quincey
Place de la Fontaine Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Visite guidée du centre historique de Quincey, histoire du peintre Bouveret, appui particulier sur une usine des eaux alimentant 14 communes sur 20 de l’agglomération de Vesoul, ainsi que sur l’histoire du chemin de vert. Présentée par Pierre Artaux ainsi que Anne Roussey. .
Place de la Fontaine Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visite Guidée de Quincey
L’événement Visite Guidée de Quincey Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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