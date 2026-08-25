Informations pratiques

Vesoul

Visite Guidée de Quincey

Place de la Fontaine Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Visite guidée du centre historique de Quincey, histoire du peintre Bouveret, appui particulier sur une usine des eaux alimentant 14 communes sur 20 de l’agglomération de Vesoul, ainsi que sur l’histoire du chemin de vert. Présentée par Pierre Artaux ainsi que Anne Roussey. .

Place de la Fontaine Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite Guidée de Quincey

L’événement Visite Guidée de Quincey Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL