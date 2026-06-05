Spectacle teNir Cie Akentrepôt Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Spectacle teNir Cie Akentrepôt

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Si vous avez envie d’un moment tout doux à partager avec vos bout’choux ! teNir’ est un dialogue sensible entre un cube, une danseuse et des fils. Un cube noir, des bobines de fil, des pelotes dedans, autour et au plus près du public. Un cocon à habiter, une place pour TENIR. Deux représentations dans l’après-midi. Jeune public, réservation conseillée. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle teNir Cie Akentrepôt Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol