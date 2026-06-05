Spectacle teNir Cie Akentrepôt Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Spectacle teNir Cie Akentrepôt Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal dimanche 7 juin 2026.
Ploëzal
Spectacle teNir Cie Akentrepôt
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Si vous avez envie d’un moment tout doux à partager avec vos bout’choux ! teNir’ est un dialogue sensible entre un cube, une danseuse et des fils. Un cube noir, des bobines de fil, des pelotes dedans, autour et au plus près du public. Un cocon à habiter, une place pour TENIR. Deux représentations dans l’après-midi. Jeune public, réservation conseillée. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle teNir Cie Akentrepôt Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploëzal (Côtes-d'Armor)
- Rendez-vous aux jardins Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 5 juin 2026
- Visite libre du parc de la Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 5 juin 2026
- Sortie kayak le long du Trieux, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 5 juin 2026
- Visite du jardin médicinal de La Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 6 juin 2026
- teNir – performance dansée par la Cie a k entrepôt, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 7 juin 2026