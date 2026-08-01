Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters L’Hôtel Louis Jean Saint-Sauveur-Villages
mercredi 19 août 2026 · L'Hôtel Louis Jean · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters
L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters
clown, danse, chant
tout public, à partir de 5 ans
Mercredi 19 août 2026
Programme
16h ouverture des portes
Goûter, buvette
17h30 début du spectacle
19h repas partagé
Once upon a time, in England, there was an old, old, old, old, old old family…Il était une fois, en Angleterre… THE ATTIC FAMILY !
Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air ahuri et peu commode, viennent nous rendre un petit visite. The Attic Family, le portrait sans pudeur d’un famille étrangement macabre mais attachant et plein d’humour.
Un ballet théâtral… So charming !
Evénement à prix libre et adhésion à prix libre pour notre l’association .
L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 49 07 00 09 contact@tortuga-collectif.fr
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English : Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters
L’événement Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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