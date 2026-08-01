Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters L’Hôtel Louis Jean Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters

L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters

clown, danse, chant

tout public, à partir de 5 ans

Mercredi 19 août 2026

Programme

16h ouverture des portes

Goûter, buvette

17h30 début du spectacle

19h repas partagé

Once upon a time, in England, there was an old, old, old, old, old old family…Il était une fois, en Angleterre… THE ATTIC FAMILY !

Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air ahuri et peu commode, viennent nous rendre un petit visite. The Attic Family, le portrait sans pudeur d’un famille étrangement macabre mais attachant et plein d’humour.

Un ballet théâtral… So charming !

Evénement à prix libre et adhésion à prix libre pour notre l’association .

L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 49 07 00 09 contact@tortuga-collectif.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters

L’événement Spectacle The Attic Family de la Cie The Wood Sisters Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme