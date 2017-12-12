Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources Guémené-Penfao
Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources Guémené-Penfao vendredi 10 juillet 2026.
Guémené-Penfao
Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources
Chapelle des Lieux Saint Guémené-Penfao Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25
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Chapelle des Lieux Saint Guémené-Penfao Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 26 23 21
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L’événement Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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