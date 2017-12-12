Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources Guémené-Penfao vendredi 10 juillet 2026.

Guémené-Penfao

Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources

Chapelle des Lieux Saint Guémené-Penfao Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25

.

Chapelle des Lieux Saint Guémené-Penfao Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 26 23 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle théâtral de plein air Manon Des Sources Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44