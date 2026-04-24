Spectacle Théâtre d’actualité La Revue Fay-le-Clos
Spectacle Théâtre d’actualité La Revue Fay-le-Clos jeudi 28 mai 2026.
Fay-le-Clos
Spectacle Théâtre d’actualité La Revue
Pré derrière l’école Fay-le-Clos Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:20:00
Date(s) :
2026-05-28
L’actualité décortiquée et traitée avec humour, exigence, strass et paillettes une vingtaine de sujets abordés sous la forme d’une succession de saynètes plus ou moins burlesques.
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Pré derrière l’école Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr
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English :
Current affairs decried and treated with humor, rigor, rhinestones and glitter: some twenty subjects addressed in a succession of more or less burlesque sketches.
L’événement Spectacle Théâtre d’actualité La Revue Fay-le-Clos a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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