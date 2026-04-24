Fay-le-Clos

Spectacle Théâtre Flou

Cour de l’école à Fay-le-Clos Fay-le-Clos Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Jérôme s’interroge sur la vérité la vérité au théâtre, sur scène, derrière un pupitre en politique. La vérité et ses illusions, le vrai et le faux.

.

Cour de l’école à Fay-le-Clos Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jérôme wonders about truth: truth in the theater, on stage, behind a political desk. Truth and its illusions, the true and the false.

L’événement Spectacle Théâtre Flou Fay-le-Clos a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche