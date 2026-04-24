Spectacle Théâtre Flou Fay-le-Clos
Spectacle Théâtre Flou Fay-le-Clos jeudi 28 mai 2026.
Fay-le-Clos
Spectacle Théâtre Flou
Cour de l’école à Fay-le-Clos Fay-le-Clos Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 19:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Jérôme s’interroge sur la vérité la vérité au théâtre, sur scène, derrière un pupitre en politique. La vérité et ses illusions, le vrai et le faux.
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Cour de l’école à Fay-le-Clos Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr
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English :
Jérôme wonders about truth: truth in the theater, on stage, behind a political desk. Truth and its illusions, the true and the false.
L’événement Spectacle Théâtre Flou Fay-le-Clos a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche