Spectacle théâtre d’impro Sélestat
vendredi 2 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Spectacle théâtre d’impro
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 21:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Chaque spectacle est une aventure différente, portée par l’imagination et l’énergie du moment !
Les Gens du Jardin vous proposent des histoires uniques et délirantes sous vos yeux, sans script ni filet. Chaque spectacle est une aventure différente, portée par l’imagination et l’énergie du moment ! .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
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English :
Every show is a different adventure, driven by imagination and the energy of the moment!
L’événement Spectacle théâtre d’impro Sélestat a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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