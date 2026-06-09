Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande samedi 15 août 2026.

Lacommande

Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête

La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Inspirée de l’œuvre de William Shakespeare, La Tempête nous entraîne sur une île mystérieuse où Prospero, puissant magicien exilé, vit avec sa fille Miranda. Grâce à ses pouvoirs, il déclenche une tempête afin d’attirer ceux qui l’ont jadis trahi. Perdus dans un univers peuplé d’illusions et de créatures fantastiques, les naufragés vont être confrontés à leurs choix, tandis que les premiers habitants de l’île cherchent à reconquérir leur liberté.

Sur réservation. Billetterie en ligne. Clôture de la billetterie à l’Office de tourisme le 14 août à 16h. .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English : Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête

L’événement Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn