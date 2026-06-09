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Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande

Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande

Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande samedi 15 août 2026.

Adresse : La Commanderie

Ville : 64360 Lacommande

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lacommande

Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête

La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Inspirée de l’œuvre de William Shakespeare, La Tempête nous entraîne sur une île mystérieuse où Prospero, puissant magicien exilé, vit avec sa fille Miranda. Grâce à ses pouvoirs, il déclenche une tempête afin d’attirer ceux qui l’ont jadis trahi. Perdus dans un univers peuplé d’illusions et de créatures fantastiques, les naufragés vont être confrontés à leurs choix, tandis que les premiers habitants de l’île cherchent à reconquérir leur liberté.

Sur réservation. Billetterie en ligne. Clôture de la billetterie à l’Office de tourisme le 14 août à 16h.   .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40  contact@coeurdebearn.com

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English : Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête

L’événement Spectacle théâtre Shakespeare dans le parc II La Tempête Lacommande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn

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