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Spectacle « Théophile et Céleste », Château, Boulot

samedi 19 septembre 2026 · Château · Boulot

Spectacle « Théophile et Céleste », Château, Boulot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château
Adresse
Rue des Grands Pres, 70190 Boulot, France
Ville
70190 Boulot
Département
Haute-Saône
Tarif
Participation à la discrétion de chacun.

Spectacle « Théophile et Céleste » 19 et 20 septembre Château Haute-Saône

Participation à la discrétion de chacun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Assistez au spectacle de théâtre « Théophile et Céleste », qui raconte la vie de deux personnes au château de Boulot à la Révolution Française.

Château Rue des Grands Pres, 70190 Boulot, France Boulot 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Communs et murs de clôture de la fin du XVIIe siècle ; corps de logis reconstruit vers 1763 suivant les plans de Cl.-D. Gardaire. Décors intérieurs du XVIIIe siècle. Logis exhaussé d’un étage et d’un attique pendant la première moitié du XIXe siècle (1827-1829).
Assistez au spectacle de théâtre « Théophile et Céleste », qui raconte la vie de deux personnes au château de Boulot à la Révolution Française.

© Promenade historique de la vallée de l’Ognon

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