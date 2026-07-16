Spectacle « Théophile et Céleste », Château, Boulot

Informations pratiques

Spectacle « Théophile et Céleste » 19 et 20 septembre Château Haute-Saône

Participation à la discrétion de chacun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Assistez au spectacle de théâtre « Théophile et Céleste », qui raconte la vie de deux personnes au château de Boulot à la Révolution Française.

Château Rue des Grands Pres, 70190 Boulot, France Boulot 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Communs et murs de clôture de la fin du XVIIe siècle ; corps de logis reconstruit vers 1763 suivant les plans de Cl.-D. Gardaire. Décors intérieurs du XVIIIe siècle. Logis exhaussé d’un étage et d’un attique pendant la première moitié du XIXe siècle (1827-1829).

Assistez au spectacle de théâtre « Théophile et Céleste », qui raconte la vie de deux personnes au château de Boulot à la Révolution Française.

© Promenade historique de la vallée de l’Ognon