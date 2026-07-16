Visite du château de Boulot, Château, Boulot

Informations pratiques

Visite du château de Boulot 19 et 20 septembre Château Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du parc ainsi que des décors intérieurs de cette demeure de parlementaire du XVIIIe siècle, transformée sous la Restauration en demeure palladienne.

Château Rue des Grands Pres, 70190 Boulot, France Boulot 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Communs et murs de clôture de la fin du XVIIe siècle ; corps de logis reconstruit vers 1763 suivant les plans de Cl.-D. Gardaire. Décors intérieurs du XVIIIe siècle. Logis exhaussé d’un étage et d’un attique pendant la première moitié du XIXe siècle (1827-1829).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du parc ainsi que des décors intérieurs de cette demeure de parlementaire du XVIIIe siècle, transformée sous la re…

© Promenade historique de la vallée de l’Ognon