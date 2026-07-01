SPECTACLE TITOU EMMÉNAGE ! SALLE DES FÊTES Grenade

Informations pratiques

Grenade

SPECTACLE TITOU EMMÉNAGE !

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Titou emménage ! Un clown, des cartons… et beaucoup de tendresse ! Ce spectacle de clown tout public, accessible dès 4 ans, promet un moment de rires, de poésie et de partage intergénérationnel.

Écrit et mis en scène par Gaëtan MARTIN, Titou emménage ! nous invite dans l’univers tendre et fantasque de Titou, un clown au grand cœur en plein emménagement. À travers une mise en scène visuelle et burlesque, Titou joue avec ses meubles farfelus, sa valise-maison et ses objets improbables, dans une série de situations aussi comiques qu’inattendues.

Mais derrière le rire se cachent des thématiques profondément humaines et universelles le changement, la vie quotidienne, la différence et la tolérance. En plaçant ces sujets au cœur d’un univers clownesque et accessible, le spectacle propose un regard sensible sur notre façon d’habiter le monde et de vivre ensemble. Conçu pour être inclusif et ouvert à toutes et tous, Titou emménage ! est avant tout une invitation à la convivialité, à l’imaginaire et à l’émotion partagée. Séance unique à prix unique à la salle des fêtes le Vendredi 10 juillet à 10h. 5 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

%AB%A0Titou is moving!%A0%BB ? A clown, some moving boxes… and lots of warmth! This clown show, suitable for all ages (4 and up), promises a moment of laughter, poetry, and intergenerational bonding.

L’événement SPECTACLE TITOU EMMÉNAGE ! Grenade a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE