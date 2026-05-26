BALADE AU FIL DE L’EAU Rue de Larroque Grenade
BALADE AU FIL DE L’EAU Rue de Larroque Grenade mercredi 8 juillet 2026.
Grenade
BALADE AU FIL DE L’EAU
Rue de Larroque PARKING DE LA GUINGETTE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Au plus près de la nature !
Que pouvons-nous observer et découvrir lorsque l’on s’approche au plus près de la nature, et que l’on suit le rythme paisible de l’eau ?
Laissez-vous surprendre par cette balade au fil de l’eau, une immersion au cœur d’un environnement préservé.
Au départ du parking de la Guinguette de Grenade, partez à la découverte d’un paysage vivant, modelé par la rivière et habité par une faune discrète mais bien présente.
Au fil du parcours, attardez-vous sur la végétation, les chants d’oiseaux, les reflets changeants sur l’eau et les richesses insoupçonnées des berges.
Une parenthèse privilégiée pour se reconnecter à l’essentiel, dans une atmosphère douce et contemplative, où la nature reprend pleinement ses droits !
(Cette balade nature est proposée dans le cadre du plan de gestion des zones humides alluviales de Garonne, en gestion par Nature En Occitanie, financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, via le Conservatoire Départemental des Zones Humides.)
À partir de 6 ans.
Enfants accompagnés.
Trajet de 4 km.
Prévoir vêtements avec jambes et manches longues, chaussures de marche, eau et chapeau. 0 .
Rue de Larroque PARKING DE LA GUINGETTE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 contact@tourisme.hautstolosans.fr
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English :
Close to nature!
What can we observe and discover when we get up close to nature, and follow the peaceful rhythm of the water?
L’événement BALADE AU FIL DE L’EAU Grenade a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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