Spectacle Toc, Toc, Toc Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Spectacle Toc, Toc, Toc

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle.

Spectacle pour les 1-6 ans

Durée 25 minutes, sur inscription. .

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Toc, Toc, Toc

L’événement Spectacle Toc, Toc, Toc Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque