UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pleyben

Spectacle Toyo ! Salle Arvest Pleyben

mercredi 17 février 2027 · Salle Arvest · Pleyben

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
mercredi 17 février 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle Arvest
Adresse
Rue de l'Église
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Spectacle Toyo !

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 10:30:00
fin : 2027-02-17

Date(s) :
2027-02-17

Spectacle Toyo ! Compagnie Les Colporteurs.

Le mercredi 17 février, à 10h30 à la salle Arvest.

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux…quelle aubaine ! Adèle, la violoniste, fait chanter Toyo; toutes sortes de sons semblent sortir de lui.. Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste !
Puis on entend le son du violon; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique… Vraiment, ils s’aiment tous les deux…

Billetterie en ligne sur billetweb et sur place. TP= 6€ / TR= 4€.

Placement libre.

Tout public à partir de 3 ans.   .

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Toyo ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Pleyben (Finistère)