Spectacle Toyo ! Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Spectacle Toyo !

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 10:30:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Spectacle Toyo ! Compagnie Les Colporteurs.

Le mercredi 17 février, à 10h30 à la salle Arvest.

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux…quelle aubaine ! Adèle, la violoniste, fait chanter Toyo; toutes sortes de sons semblent sortir de lui.. Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste !

Puis on entend le son du violon; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique… Vraiment, ils s’aiment tous les deux…

Billetterie en ligne sur billetweb et sur place. TP= 6€ / TR= 4€.

Placement libre.

Tout public à partir de 3 ans. .

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Spectacle Toyo ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE