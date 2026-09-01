Informations pratiques

Béziers

SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS JEP 2026

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Une pelleteuse et un danseur se rencontrent dans un duo inattendu. Entre fragilité humaine et puissance mécanique, la machine devient partenaire de jeu, main, bras ou figure poétique.

Une pelleteuse et un danseur se rencontrent dans un duo inattendu.

Entre fragilité humaine et puissance mécanique, la machine devient partenaire de jeu, main, bras ou figure poétique.

Tour à tour tendre, impressionnante ou inquiétante, elle dialogue avec le corps dans un imaginaire entre conte, poésie et mythe.

Entrée libre. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

An excavator and a dancer come together in an unexpected duet. Between human fragility and mechanical power, the machine becomes a partner in play—a hand, an arm, or a poetic figure.

L’événement SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34