Spectacle « Transports exceptionnels », Scène de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

Spectacle « Transports exceptionnels » 19 et 20 septembre Scène de Bayssan Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un danseur et une pelleteuse se rencontrent dans un duo aussi surprenant que poétique.

Entre puissance mécanique et fragilité humaine, la machine devient tour à tour partenaire de jeu, bras, main ou figure imaginaire. Tantôt impressionnante, tendre ou inquiétante, elle dialogue avec le corps et entraîne le public dans un univers à la croisée de la poésie, du mythe et du conte.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 28 37 32 http://www.scenedebayssan.fr https://www.facebook.com/ScenedeBayssan;https://www.instagram.com/scene_de_bayssan/ La Scène de Bayssan est un lieu de création artistique et de diffusion culturelle où se rencontrent arts visuels et spectacle vivant. Elle propose une programmation diversifiée mêlant notamment cirque, danse, théâtre et musique. Parkings gratuits : Les Savonniers et les Ombrières

Un danseur et une pelleteuse se rencontrent dans un duo inattendu.

© B.Eliot-Octopus