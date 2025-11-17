Spectacle très jeune public Longues jupes et culottes courtes ESCAL Witry-lès-Reims

Spectacle très jeune public Longues jupes et culottes courtes

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 16:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Tout public

Accroché aux jupes de sa mère, un enfant rêve son aventure et sa découverte du monde à travers les objets fascinants du monde des grands.

Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer ! .

