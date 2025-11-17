Spectacle très jeune public Longues jupes et culottes courtes ESCAL Witry-lès-Reims
Spectacle très jeune public Longues jupes et culottes courtes
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 16:45:00
2026-05-20
Tout public
Accroché aux jupes de sa mère, un enfant rêve son aventure et sa découverte du monde à travers les objets fascinants du monde des grands.
Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…
Le concerto en bébé majeur peut alors commencer ! .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
