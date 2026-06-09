Spectacle Vive bouchon !! Théâtre Georges Madec Audierne
Spectacle Vive bouchon !! Théâtre Georges Madec Audierne dimanche 27 septembre 2026.
Audierne
Spectacle Vive bouchon !!
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Théâtre Six pieds sur scène présente Vive !! bouchon. Comédie de J. Dell et G. Sibleyras.
VIVE BOUCHON
Jacques est le maire de Bouchon, pour la survie de ce petit village perdu et dépeuplé, il
détourne des subventions européennes depuis des années, mais le jour où un inspecteur de l’Union
Européenne vient vérifier la bonne utilisation des fonds tout bascule car il faut vite trouver le
moyen d’échapper à l’inéluctable remboursement des gigantesques sommes !
Le doigt est mis dans l’engrenage qui va entraîner les Bouchonnais dans une désopilante
aventure de Bruxelles à New York ! .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Spectacle Vive bouchon !! Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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