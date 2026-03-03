Spectacle vocal et gestuel A quatre mains Le Vignon-en-Quercy

Spectacle vocal et gestuel A quatre mains

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Cie Minuscule. Une chanteuse entre en scène ; Oh ! Deux mains apparaissent derrière elle ! A qui appartiennent elles ? Passant de l’absurde au sensible, les quatre mains s’apprivoisent et tissent petit à petit le récit de la rencontre

De 18 mois à 6 ans, sur réservation

Durée 25 minutes

Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

