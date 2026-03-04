Seul en Scène La Tournée Le Vignon-en-Quercy
Seul en Scène La Tournée Le Vignon-en-Quercy dimanche 17 mai 2026.
Seul en Scène La Tournée
1 Route de Saint-Denis les Martel Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, le facteur lutte pouraccomplir son devoir dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée ! Un spectacle
humaniste
humaniste. Seul en scène d'Emmanuel Van Cappel
Tout public dès 11 ans, verre de l'amitié offert
.
1 Route de Saint-Denis les Martel Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 72 28 39 49
English :
Between loneliness and solicitude, selling calendars and coaxing rabid dogs, the letter carrier struggles to fulfill his duty: the last social link between everyone on his route! A humanist
show
L’événement Seul en Scène La Tournée Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne