Seul en Scène La Tournée Le Vignon-en-Quercy

Seul en Scène La Tournée

1 Route de Saint-Denis les Martel Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, le facteur lutte pouraccomplir son devoir dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée ! Un spectacle

humaniste

humaniste. Seul en scène d'Emmanuel Van Cappel

Tout public dès 11 ans, verre de l'amitié offert

1 Route de Saint-Denis les Martel Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 72 28 39 49

English :

Between loneliness and solicitude, selling calendars and coaxing rabid dogs, the letter carrier struggles to fulfill his duty: the last social link between everyone on his route! A humanist

show

