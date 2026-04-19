Festi Vintage Le Vignon-en-Quercy
Festi Vintage Le Vignon-en-Quercy dimanche 14 juin 2026.
Le Vignon-en-Quercy
Festi Vintage
Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L'association Festi Vignon organise une journée vintage pour une plongée dans les années 40 à 80
L'association Festi Vignon organise une journée vintage pour une plongée dans les années 40 à 80. Plusieurs animations tout au long de la journée feront de ce dimanche un moment de partage et de convivialité !
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Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 80 25 35 19
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English :
The Festi Vignon association is organizing a vintage day to take you back to the 40s and 80s
L’événement Festi Vintage Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne