Le Vignon-en-Quercy

Festi Vintage

Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L'association Festi Vignon organise une journée vintage pour une plongée dans les années 40 à 80

L'association Festi Vignon organise une journée vintage pour une plongée dans les années 40 à 80. Plusieurs animations tout au long de la journée feront de ce dimanche un moment de partage et de convivialité !

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Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 80 25 35 19

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English :

The Festi Vignon association is organizing a vintage day to take you back to the 40s and 80s

L’événement Festi Vintage Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne