Le Vignon-en-Quercy

Exposition de Gilles Sacksick

Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une proposition de visite combinée et de l'exposition et de l'atelier, avec le récit de notre expérience, la présentation des machines, et l'explication du procédé lithographique

Possibilité de profiter aussi d'une visite découverte plus approfondie (2 à 3 heures) avec démonstration d’une impression lithographique, en temps réel

Une proposition de visite combinée et de l'exposition et de l'atelier, avec le récit de notre expérience, la présentation des machines, et l'explication du procédé lithographique

Possibilité de profiter aussi d'une visite découverte plus approfondie (2 à 3 heures) avec démonstration d’une impression lithographique, en temps réel. Les participants peuvent repartir avec une épreuve qui vient d’être imprimée (participation de 10€ demandée pour cette formule)

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Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 73 87 72 74

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English :

A proposal for a combined visit of the exhibition and the workshop, with an account of our experience, a presentation of the machines, and an explanation of the lithographic process

Also available is a more in-depth discovery visit (2 to 3 hours) with a demonstration of lithographic printing, in real time

L’événement Exposition de Gilles Sacksick Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Dordogne