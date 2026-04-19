Le Vignon-en-Quercy

Exposition des Fêlés de la BD

Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pascal Croci, auteur de bande dessinées, sera présent pour présenter une partie de son travail dessins de femme, rétro et/ou fantastique.

Tout public

Pascal Croci, auteur de bande dessinées, sera présent pour présenter une partie de son travail dessins de femme, rétro et/ou fantastique.

Tout public

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Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie bdmartel46@gmail.com

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English :

Pascal Croci, comic book artist, will be on hand to present some of his work: drawings of women, retro and/or fantasy.

All audiences

L’événement Exposition des Fêlés de la BD Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne