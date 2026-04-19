Exposition des Fêlés de la BD Le Vignon-en-Quercy
Exposition des Fêlés de la BD Le Vignon-en-Quercy dimanche 14 juin 2026.
Le Vignon-en-Quercy
Exposition des Fêlés de la BD
Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pascal Croci, auteur de bande dessinées, sera présent pour présenter une partie de son travail dessins de femme, rétro et/ou fantastique.
Tout public
Pascal Croci, auteur de bande dessinées, sera présent pour présenter une partie de son travail dessins de femme, rétro et/ou fantastique.
Tout public
.
Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie bdmartel46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pascal Croci, comic book artist, will be on hand to present some of his work: drawings of women, retro and/or fantasy.
All audiences
L’événement Exposition des Fêlés de la BD Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne