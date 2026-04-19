Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy

Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy

Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 46110 Le Vignon-en-Quercy

Département : Lot

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Le Vignon-en-Quercy

Ciné belle étoile Vingt Dieux

Stade municipal Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Louise Courvoisier. Totone, 18 ans, doit s’occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région

Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

  .

Stade municipal Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 12 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Le Vignon-en-Quercy (Lot)