Le Vignon-en-Quercy

Ciné belle étoile Vingt Dieux

Stade municipal Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Louise Courvoisier. Totone, 18 ans, doit s’occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région

Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

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Stade municipal Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 12 83

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne