Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy
Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy jeudi 23 juillet 2026.
Le Vignon-en-Quercy
Ciné belle étoile Vingt Dieux
Stade municipal Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Louise Courvoisier. Totone, 18 ans, doit s’occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région
Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
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Stade municipal Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 12 83
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné belle étoile Vingt Dieux Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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