Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge
Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge samedi 13 juin 2026.
Mézidon Vallée d’Auge
Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma
Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Concert spectacle où la danse et l’orchestre d’Harmonie vibrent à l’unisson. .
Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
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English : Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma
L’événement Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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