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Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge

Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue de la Futaie

Adresse : La LOCO

Ville : 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Mézidon Vallée d’Auge

Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Concert spectacle où la danse et l’orchestre d’Harmonie vibrent à l’unisson.   .

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85  crd@agglo-lisieux.fr

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English : Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma

L’événement Spectacle Voyage dansé au cœur du cinéma Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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