Informations pratiques

Colmar

Spectacle Wasted

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:25:00

Date(s) :

2026-10-03

Avec Wasted, Kae Tempest dresse le portrait sans fard d’une jeunesse fracassée par le temps qui passe.

Avec Wasted, Kae Tempest dresse le portrait sans fard d’une jeunesse fracassée par le temps qui passe. Ted, Charlotte et Dan se retrouvent dix ans après la mort de leur ami Tony. Cette commémoration agit comme une déflagration: que sont-ils devenus depuis leurs 15 ans ? Où sont passés leurs anciens futurs glorieux ? L’impression domine d’être passés à côté de leurs rêves, englués dans les faux semblants du quotidien. Avec force et tendresse, Kae Tempest explore rêves déçus, désorientation et désir de repartir à zéro. La mise en scène sensible et nerveuse de Martin Jobert révèle une écriture brute et poétique. Un théâtre lucide et profondément humain. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

In *Wasted*, Kae Tempest paints an unvarnished portrait of a youth shattered by the passage of time.

L’événement Spectacle Wasted Colmar a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Colmar