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Spectacle Will – Compagnie Virus, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

samedi 3 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers

Spectacle Will – Compagnie Virus, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Pavillon Blanc Henri Molina
Adresse
1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Spectacle Will – Compagnie Virus Samedi 3 octobre, 16h30 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Lecture, concert et projection avec des appareils vintage, à partir d’une nouvelle de R.L. Stevenson. Suivie de la restitution de l’atelier mémoire des seniors accompagnés par le CCAS de Colomiers.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
Biblis en folie 2026

© Spectacle Will, Compagnie Virus

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