Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain Sorde-l’Abbaye
Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain Sorde-l’Abbaye vendredi 10 juillet 2026.
Sorde-l’Abbaye
Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain
162 Rue Juzan Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Xabi Hayet explore depuis de nombreuses années à la contrebasse et au chant les territoires sonores et poétiques des musiques traditionnelles anciennes du Pays Basque comme les fulgurances actuelles du slam ou les improvisations libres du jazz.
Xabi Hayet explore depuis de nombreuses années à la contrebasse et au chant les territoires sonores et poétiques des musiques traditionnelles anciennes du Pays Basque comme les fulgurances actuelles du slam ou les improvisations libres du jazz. Rendez-vous le 10 juillet à 19h pour son concert à Sorde-l’Abbaye. Participation libre. .
162 Rue Juzan Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 46 80
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English : Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain
On double bass and vocals, Xabi Hayet has been exploring the sonic and poetic territories of traditional Basque music for many years, as well as current slam poetry and free jazz improvisation.
L’événement Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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