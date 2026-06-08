Sorde-l’Abbaye

Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain

162 Rue Juzan Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Xabi Hayet explore depuis de nombreuses années à la contrebasse et au chant les territoires sonores et poétiques des musiques traditionnelles anciennes du Pays Basque comme les fulgurances actuelles du slam ou les improvisations libres du jazz.

Xabi Hayet explore depuis de nombreuses années à la contrebasse et au chant les territoires sonores et poétiques des musiques traditionnelles anciennes du Pays Basque comme les fulgurances actuelles du slam ou les improvisations libres du jazz. Rendez-vous le 10 juillet à 19h pour son concert à Sorde-l’Abbaye. Participation libre. .

162 Rue Juzan Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 46 80

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English : Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain

On double bass and vocals, Xabi Hayet has been exploring the sonic and poetic territories of traditional Basque music for many years, as well as current slam poetry and free jazz improvisation.

L’événement Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans