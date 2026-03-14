Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre Sorde-l’Abbaye

Stage création & métier d'art Sculpture sur pierre 232 Place de l'Eglise Sorde-l'Abbaye 2026-07-17

Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre Sorde-l’Abbaye vendredi 17 juillet 2026.

Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Dès 16 ans
Avec Valérie Tatin-Sauzet, tailleure de pierre et restauratrice des Monuments historiques

Découverte sur trois jours

Les réservations seront ouvertes en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à l’activité.
Inscriptions ouvertes à partir du 1er avril
Modalités : nous contacter
Dès 16 ans
Avec Valérie Tatin-Sauzet, tailleure de pierre et restauratrice des Monuments historiques

Stage découverte Les réservations seront ouvertes en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à l’activité.
Inscriptions ouvertes à partir du 1er avril
Modalités : nous contacter

Au cours de ces trois jours, expérimentez un processus créatif et initiez-vous aux différentes techniques de la sculpture sur pierre. Inspiration garantie, grâce aux chapiteaux de l’ancienne église abbatiale de Sorde, qui vous serviront de base de travail !
Vous repartirez avec votre création.

Matériel fourni. Prévoir une tenue (vêtements + chaussures) adaptée à l’activité !   .

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62  contact@abbaye-sorde.fr

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English : Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre

From age 16
With Valérie Tatin-Sauzet, stonemason and restorer of historic monuments

Discovery over three days

Priority will be given to those who have never taken part in the activity.
Registrations open from April 1
Terms and conditions: contact us

L’événement Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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