Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 26 mars 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Spectacle Yann Guillarme Libre
24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Chroniqueur régulier dans Quotidien aux côtés de Yann Barthès, Yann Guillarme nous présente son spectacle Libre ! — et une question simple qu’est-ce qu’être vraiment libre ? Sur scène, ça donne un stand-up d’observation à cent à l’heure, porté par une présence qui ne laisse personne indifférent. .
24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle Yann Guillarme Libre
L’événement Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS
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