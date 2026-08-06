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Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse

vendredi 26 mars 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
24 Avenue nationale
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
28 28 28

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle Yann Guillarme Libre

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26

Date(s) :
2027-03-26

Chroniqueur régulier dans Quotidien aux côtés de Yann Barthès, Yann Guillarme nous présente son spectacle Libre ! — et une question simple qu’est-ce qu’être vraiment libre ? Sur scène, ça donne un stand-up d’observation à cent à l’heure, porté par une présence qui ne laisse personne indifférent.   .

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle Yann Guillarme Libre

L’événement Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS

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