Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle Yann Guillarme Libre

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Chroniqueur régulier dans Quotidien aux côtés de Yann Barthès, Yann Guillarme nous présente son spectacle Libre ! — et une question simple qu’est-ce qu’être vraiment libre ? Sur scène, ça donne un stand-up d’observation à cent à l’heure, porté par une présence qui ne laisse personne indifférent. .

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Yann Guillarme Libre

L’événement Spectacle Yann Guillarme Libre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS