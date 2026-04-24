Spectacle Yazid Assoumani Éponyme Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Yazid Assoumani Éponyme

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le spectacle de Yazid Assoumani est génial, c’est tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre vos places. De quoi parle-t-il ? De lui même, ou plutôt de sa femme, ou plutôt de la vie avec sa femme. Ne vous en faites pas, vous vous retrouverez dans son quotidien entre désir de paternité, partage des taches ménagères, relation avec la belle famille et anecdotes d’enfance, vous ne verrez pas le temps passer. D’ailleurs, je vous conseille vivement de venir en famille, ou même entre amis, et pourquoi pas proposer à des inconnus de venir voir le spectacle avec vous. Après tout, plus on est de fous, plus on rit ! Et plus vous êtes nombreux dans la salle, plus Yazid sera RICHE !!Tout public

20 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Yazid Assoumani’s show is great, that’s all you need to know to get your tickets. What’s he talking about? About himself, or rather about his wife, or rather about life with his wife. Don’t worry, you’ll find yourself in his daily life: between the desire to be a father, the sharing of household chores, the relationship with the in-laws and childhood anecdotes, you won’t see the time go by. What’s more, I strongly advise you to come with your family, or even with friends, and why not invite strangers to come and see the show with you. After all, the more the merrier! And the more of you there are, the more Yazid will be RICH!

L’événement Spectacle Yazid Assoumani Éponyme Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ