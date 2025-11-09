Spectacles de danse indienne au Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), MUSEE DES ARTS ASIATIQUE (MAA), Toulon

Spectacles de danse indienne au Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 MUSEE DES ARTS ASIATIQUE (MAA) Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A partir de 19h30 : Spectacles de danse indienne par l’association Shakti

Trois sessions de 15-20 minutes à 19h30, 20h30 et 21h30 pour présenter trois styles de danses indiennes (classique, folklorique et moderne).

Entrée libre et gratuite sans réservation. Accès sous réserve d’affluence.

MUSEE DES ARTS ASIATIQUE (MAA) 169, littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Toulon 83090 Le Mourillon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 13 https://toulon.fr/ Le Musée des arts asiatiques de Toulon est niché dans un écrin de verdure, face à la mer, sur le littoral Frédéric Mistral, à proximité du Fort Saint Louis, dans le quartier du Mourillon.

Les pièces du musée proviennent dans leur grande majorité de dons ou de legs faits à la ville de Toulon par des collectionneurs (Rothschild, Fauverge de French, Lalande, Jubiot, etc.).

Le musée est aménagé dans la Villa Jules Verne, demeure occupée par le fils unique du célèbre écrivain français.

Acquise par la Mairie de Toulon en 1973, elle abrite, depuis l’an 2000, des collections d’art asiatique

Les collections permanentes sont présentées par origine géographique : les œuvres et objets de Chine et du Japon sont exposées au premier étage. Les pièces provenant de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de la Mongolie et du Tibet sont situées au deuxième étage.

Les expositions temporaires et les animations ont lieu au rez-de-chaussée. En voiture : parking gratuit des plages du Mourillon

En bus : arrêt Fort Saint Louis (lignes 3 et 23)

Entrée gratuite.

Du mardi au samedi de 12 h à 18 h — Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés ainsi que les 24 et 31 décembre.

Entrée du public par le jardin public

Accessible aux personnes à mobilité réduite par le boulevard E. Pelletan

A partir de 19h30 : Spectacles de danse indienne par l’association Shakti

©Ville de Toulon