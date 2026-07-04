AGENDA · La Forêt-Fouesnant
Spectacles de marionnettes La Forêt-Fouesnant
lundi 3 août 2026 · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Spectacles de marionnettes
Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Spectacle de marionnettes. Nouveau spectacle La Pat’ Patrouille.
Pas de réservation.
Billetterie sur place uniquement, ouverture 20 min avant le début du spectacle. .
Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10
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English :
L’événement Spectacles de marionnettes La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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