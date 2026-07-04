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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Spectacles de marionnettes La Forêt-Fouesnant

lundi 3 août 2026 · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Baie
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Spectacles de marionnettes

Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Spectacle de marionnettes. Nouveau spectacle La Pat’ Patrouille.

Pas de réservation.
Billetterie sur place uniquement, ouverture 20 min avant le début du spectacle.   .

Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10 

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English :

L’événement Spectacles de marionnettes La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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