Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Spectacles de marionnettes

Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Spectacle de marionnettes. Nouveau spectacle La Pat’ Patrouille.

Pas de réservation.

Billetterie sur place uniquement, ouverture 20 min avant le début du spectacle. .

Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10

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English :

L’événement Spectacles de marionnettes La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant