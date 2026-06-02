Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris
Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris dimanche 5 juillet 2026.
Originaire du Venezuela, Speranza Galez mêle la musique traditionnelle de son pays au jazz » (France Musique). Avec son premier album Memorias Imaginarias de un Universo sin Tiempo, elle dévoile un univers poétique où les rythmes d’Amérique latine rencontrent le jazz contemporain.
Speranza Galez : chant
Joachim Govin : contrebasse
Gaüd : guitare
Tom Peyron : batterie
Speranza Galez : une pépite à découvrir !
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5886
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