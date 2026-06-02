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Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris

Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris

Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

Originaire du Venezuela, Speranza Galez mêle la musique traditionnelle de son pays au jazz » (France Musique). Avec son premier album Memorias Imaginarias de un Universo sin Tiempo, elle dévoile un univers poétique où les rythmes d’Amérique latine rencontrent le jazz contemporain.

Speranza Galez : chant

Joachim Govin : contrebasse

Gaüd : guitare

Tom Peyron : batterie

Speranza Galez : une pépite à découvrir !
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5886


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