Speranza Galez Latin Quartet Le Melville Paris

Originaire du Venezuela, Speranza Galez mêle la musique traditionnelle de son pays au jazz » (France Musique). Avec son premier album Memorias Imaginarias de un Universo sin Tiempo, elle dévoile un univers poétique où les rythmes d’Amérique latine rencontrent le jazz contemporain.

Speranza Galez : chant

Joachim Govin : contrebasse

Gaüd : guitare

Tom Peyron : batterie

Speranza Galez : une pépite à découvrir !

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5886



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

