Un parvis plein de vie Mairie du 11e arrondissement PARIS
Un parvis plein de vie Mairie du 11e arrondissement PARIS dimanche 5 juillet 2026.
Un parvis plein de vie, c’est votre rendez-vous estival régulier sportif, ludique et familial sur le parvis de la Mairie du 11e. Plusieurs animations par des animateurs sportifs qualifiés sont prévues pour tous les âges et toutes les conditions physiques : tennis de table, tennis ballon, laser run, badminton, espace détente et parcours de motricité.
Cet été, le parvis de la Mairie du 11e s’anime avec des activités sportives et ludiques pour tous. Un rendez-vous familial et convivial à partager tout au long de la saison.
Le dimanche 30 août 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 26 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 19 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 12 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 05 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Accès libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
+33155283590
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