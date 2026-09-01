Informations pratiques

Château-Salins

Spider-man Brand new day

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker. Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité.

Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis, qui avancent désormais sans lui, provoque chez Peter un changement qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler.

Et pourtant, cette mystérieuse mutation pourrait être sa seule chance de faire face à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville… et à tous les proches de Spider-Man.

Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié…Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

It’s a whole new day for Peter Parker. In a world that no longer remembers him, he relentlessly continues his fight against crime.

But the feeling of having been forgotten by his friends—who are now moving forward without him—triggers a change in Peter that he may not be able to control.

And yet, this mysterious transformation could be his only chance to face a terrifying adversary—one capable of acting without ever being detected and ready to strike at the city… —and everyone close to Spider-Man.

Because even if the world no longer remembers Peter Parker, he hasn’t forgotten it.

L’événement Spider-man Brand new day Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS