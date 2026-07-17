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AGENDA · Montaigu-Vendée

SPIRU CHAMPI & CIE Visite producteur Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Georges-de-Montaigu · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Saint-Georges-de-Montaigu
Adresse
Lieu-dit La Faubretière
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

SPIRU CHAMPI & CIE Visite producteur

Saint-Georges-de-Montaigu Lieu-dit La Faubretière Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

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Saint-Georges-de-Montaigu Lieu-dit La Faubretière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 60 22 12 

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English :

L’événement SPIRU CHAMPI & CIE Visite producteur Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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