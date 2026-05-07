Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Frédérique

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:00:00

fin : 2026-08-24 10:15:00

Date(s) :

2026-08-24

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Frédérique

9h Gym Hypopressive

9h30 Stretching

10h15 Gym posturale

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Frédérique

9h Gym Hypopressive

9h30 Stretching

10h15 Gym posturale .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.

On the program with Frédérique:

9h: Hypopressive Gym

9h30 Stretching

10:15 am: Postural Gym

L’événement Sport avec Frédérique Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire