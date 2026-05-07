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Sport avec Frédérique Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Frédérique Chemillé-sur-Indrois lundi 24 août 2026.

Ville : 37460 Chemillé-sur-Indrois

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Frédérique

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-24 10:15:00

Date(s) :
2026-08-24

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Frédérique
9h Gym Hypopressive
9h30 Stretching
10h15 Gym posturale
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Frédérique
9h Gym Hypopressive
9h30 Stretching
10h15 Gym posturale   .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.
On the program with Frédérique:
9h: Hypopressive Gym
9h30 Stretching
10:15 am: Postural Gym

L’événement Sport avec Frédérique Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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