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Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères

mercredi 15 juillet 2026 · Rieucourt · Pindères

Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rieucourt
Adresse
Guinguette du Lapin Blanc
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pindères

Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Une pratique unique en Lot-et-Garonne.
De la quadrupédie et des enchaînements fluides.
Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale.
Une pratique unique en Lot-et-Garonne.
De la quadrupédie et des enchaînements fluides.
Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale.   .

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   hello@sunsetflow.fr

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English : Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol

A unique practice in Lot-et-Garonne.
Quadruped positions and fluid sequences.
A practice that deeply awakens the body. Ideal for building strength, mobility, and coordination in a truly original way.

L’événement Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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