Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères

Informations pratiques

Pindères

Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Une pratique unique en Lot-et-Garonne.

De la quadrupédie et des enchaînements fluides.

Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale.

Une pratique unique en Lot-et-Garonne.

De la quadrupédie et des enchaînements fluides.

Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale. .

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine hello@sunsetflow.fr

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English : Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol

A unique practice in Lot-et-Garonne.

Quadruped positions and fluid sequences.

A practice that deeply awakens the body. Ideal for building strength, mobility, and coordination in a truly original way.

L’événement Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne