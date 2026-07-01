Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères
mercredi 15 juillet 2026 · Rieucourt · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol
Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Une pratique unique en Lot-et-Garonne.
De la quadrupédie et des enchaînements fluides.
Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale.
Une pratique unique en Lot-et-Garonne.
De la quadrupédie et des enchaînements fluides.
Une pratique qui réveille le corps en profondeur. Idéal pour travailler force, mobilité et coordination d’une façon vraiment originale. .
Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine hello@sunsetflow.fr
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English : Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol
A unique practice in Lot-et-Garonne.
Quadruped positions and fluid sequences.
A practice that deeply awakens the body. Ideal for building strength, mobility, and coordination in a truly original way.
L’événement Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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