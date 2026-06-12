Pindères

Le Resto’Lugues

Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Comptoir des Lugues se transforme en resto !

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.

Menu dégustative basque, axoa de veau et pommes vapeurs, crème catalane, café/thé ou infusion, vin .

Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

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English : Le Resto’Lugues

L’événement Le Resto’Lugues Pindères a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne